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Военная операция на Украине ,  
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Премьер Сербии Мацут пообещал не подписывать «антироссийские декларации»

Сюжет
Военная операция на Украине
Джуро Мацут
Джуро Мацут (Фото: Andrej Cukic / EPA / ТАСС)

Сербия не будет подписывать декларации, направленные против России, позиция руководства страны тут едина, заявил ТАСС премьер-министр республики Джуро Мацут в своем первом зарубежном интервью.

«У Республики Сербия на этот счет единая позиция. Как вам известно, президент [Сербии Александр] Вучич был единственным, кто не подписал антироссийскую декларацию на саммите Украина — Юго-Восточная Европа в Одессе», — отметил Мацут.

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Он напомнил, что, возглавляя сербскую делегацию на саммите Процесса сотрудничества стран Юго-Восточной Европы 16 июня в Тиране, он тоже выступил против «антироссийской» декларации. Мацут резюмировал, «для Сербии мир и стабильность не имеют альтернативы».

Ранее Вучич заявил, что Сербия никогда не будет настроена против России, но это не значит, что жители страны — это «маленькие русские». Он отметил, что европейский путь Сербии не должен быть связан с тем, «антироссийски» или «пророссийски» она настроена, страна действует исходя из своих интересов.

Сербский президент 11 июня впервые за время российской военной операции посетил Украину в рамках саммита Украина — Юго-Восточная Европа. По его итогам он отказался подписать документ, где содержится тезис с осуждением действий России. И пообещал помощь в восстановлении одного региона или одного-двух украинских городов.

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Сербия премьер-министр Россия международные отношения
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Александр Вучич
политик, президент Сербии
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