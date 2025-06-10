МИД осудил изъятие паспортов у семьи главы «России сегодня» в Германии
Изъятие полицией в Берлине паспортов у жены и дочери главы местного представительства медиагруппы «России сегодня» Сергея Феоктистова можно сравнить с поступками полицаев времен Третьего рейха, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает «РИА Новости».
«Действия германской стороны похожи на акции полицаев времен Третьего рейха. Точно так же расправлялись с представителями общественности, точно так же расправлялись с неугодными журналистами, с редакциями», — подчеркнула Захарова.
По ее словам, немецкая пропаганда играет «в игру по изничтожению альтернативной точки зрения», предложенную официальными властями.
Ранее Феоктистов сообщил, что немецкая полиция пришла в берлинскую квартиру его семьи и забрала документы у его супруги и семилетней дочери.
Глава представительства медиагруппы добавил, что его на прошлой неделе не выпустили с рейса в аэропорту Берлина, несмотря на то что власти Германии не продлили Феоктистову вид на жительство (ВНЖ) и предписали ему покинуть ФРГ до 19 августа.
По словам Захаровой, после отказа Берлина продлить ВНЖ Феоктистову Москва примет ответные меры в отношении немецких журналистов в России.
В ноябре 2024 года власти Берлина отказали в продлении вида на жительство трем сотрудникам российских СМИ и одному гражданину России, которого связывают с медиагруппой «Россия сегодня».
Причиной отказа ведомство по вопросам миграции Берлина назвало распространение RT «дезинформации и пропаганды с целью дискредитации так называемого Запада и ЕС», а также оно сослалось на оценку Федерального ведомства по защите Конституции Германии, согласно которой некоторые российские СМИ хотят «поставить под угрозу демократический дискурс» и «подорвать доверие населения к демократическим процессам».
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