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Война санкций ,  
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МИД осудил изъятие паспортов у семьи главы «России сегодня» в Германии

Сюжет
Война санкций
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / РБК)

Изъятие полицией в Берлине паспортов у жены и дочери главы местного представительства медиагруппы «России сегодня» Сергея Феоктистова можно сравнить с поступками полицаев времен Третьего рейха, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает «РИА Новости».

«Действия германской стороны похожи на акции полицаев времен Третьего рейха. Точно так же расправлялись с представителями общественности, точно так же расправлялись с неугодными журналистами, с редакциями», — подчеркнула Захарова.

По ее словам, немецкая пропаганда играет «в игру по изничтожению альтернативной точки зрения», предложенную официальными властями.

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Ранее Феоктистов сообщил, что немецкая полиция пришла в берлинскую квартиру его семьи и забрала документы у его супруги и семилетней дочери.

Глава представительства медиагруппы добавил, что его на прошлой неделе не выпустили с рейса в аэропорту Берлина, несмотря на то что власти Германии не продлили Феоктистову вид на жительство (ВНЖ) и предписали ему покинуть ФРГ до 19 августа.

По словам Захаровой, после отказа Берлина продлить ВНЖ Феоктистову Москва примет ответные меры в отношении немецких журналистов в России.

В ноябре 2024 года власти Берлина отказали в продлении вида на жительство трем сотрудникам российских СМИ и одному гражданину России, которого связывают с медиагруппой «Россия сегодня».

Причиной отказа ведомство по вопросам миграции Берлина назвало распространение RT «дезинформации и пропаганды с целью дискредитации так называемого Запада и ЕС», а также оно сослалось на оценку Федерального ведомства по защите Конституции Германии, согласно которой некоторые российские СМИ хотят «поставить под угрозу демократический дискурс» и «подорвать доверие населения к демократическим процессам».

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Полина Минаева
Мария Захарова МИД «Россия сегодня» Берлин ФРГ журналистика
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Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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