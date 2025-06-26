Песков заявил, что тезис «мир через силу» неприменим в отношении России

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Тезис «мир через силу» неприменим в отношении России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывания спецпосланника США Стива Уиткоффа. Американский дипломат ранее говорил, что урегулирование ирано-израильского конфликта может повлиять на ситуацию вокруг Украины.

«Параллели здесь вряд ли уместно проводить. И потом, наверное, все-таки мир через силу в отношении России — этот тезис вряд ли применим, и вряд ли его стоит использовать, так невозможно будет достигнуть каких-то целей», — сказал Песков (цитата по ТАСС). Он назвал эти два конфликта «несопоставимыми по своей сути и характеру».

При этом, по словам Пескова, Россия заинтересована в том, чтобы США продолжали свои усилия в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью CNBC выразил мнение, что завершение активной фазы противостояния между Ираном и Израилем может положительно повлиять на мирный процесс между Украиной и Россией и привести к «очень-очень-очень хорошим событиям».