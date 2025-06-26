Уиткофф: оптимизм в ситуации с Ираном может повлиять на Украину и Россию

Уиткофф оценил, как ситуация с Ираном может повлиять на Украину и Россию

Спецпосланник выразил надежду, что завершение горячей фазы конфликта между Ираном и Израилем может распространиться и на мирный процесс между Украиной и Россией и привести к «очень-очень-очень хорошим событиям»

Стив Уиткофф (Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters)

Завершение эскалации на Ближнем Востоке может повлиять на ситуацию на Украине, предположил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, участник переговоров как с Москвой, так и с Тегераном, в интервью CNBC.

«Я думаю, что это воодушевление, <...> оптимизм, который мы видим как результат произошедшего, вполне может распространиться на Россию и Украину. <...> Мы надеемся, что люди посмотрят на случившееся в Иране и скажут: «Мы также хотим стать частью мирного процесса». Мы надеемся, что это приведет к очень-очень-очень хорошим событиям в урегулировании между Россией и Украиной», — сказал он.

Израиль 13 июня начал операцию против Ирана, республика, в свою очередь, пошла на ответные атаки по еврейскому государству. В ночь на 22 июня вмешались США, они нанесли удары по иранским ядерным объектам. Ночью 24 июня президент Дональд Трамп сообщил о прекращении огня сторонами. Хотя оно было нарушено в начале, затем удалось добиться перемирия, сейчас стороны не обмениваются ударами.

Трамп из-за ситуации на Ближнем Востоке досрочно покинул саммит G7 17 июня. Из-за этого не состоялась его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как писала Financial Times, у американского лидера не было интереса к этим переговорам.

Президенты провели встречу уже после завершения горячей фазы конфликта Ирана и Израиля — на саммите НАТО в Нидерландах 25 июня. Как рассказал Зеленский, основной темой его разговора сТрампом было прекращение огня. Американский президент отверг это, сказав, что просто хотел узнать, «как дела» у Зеленского. Тем не менее, Трамп добавил, что видит у украинского президента желание завершить конфликт и отметил, что может провести переговоры с президентом Владимиром Путиным.

Последний разговор между ним и Трампом прошел 14 июня, в день рождения американского президента. Они говорили в первую очередь о ситуации на Ближнем Востоке, также была затронута и тема Украины. Российская сторона подтвердила, что готова продолжать переговоры.