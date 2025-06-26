Прах актрисы Натальи Теняковой захоронили в могиле ее мужа

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В четверг, 26 июня, на Троекуровском кладбище погребли прах народной артистки России Натальи Теняковой, сообщает ТАСС.

Его захоронили на алее актеров в могиле мужа артистки — народного артиста РСФСР Сергея Юрского. Он умер в феврале 2019 года от остановки сердца после продолжительной болезни.

Наталья Тенякова скончалась 18 июня в возрасте 80 лет от остановки сердца. 20 июня в МХТ им. Чехова прошла церемония прощания с артисткой.

Актриса начинала свою театральную карьеру в Ленинградском театре им. Ленинского комсомола. С 1967 года она служила в БДТ, а с 1979-го — в Театре Моссовета. В труппе МХТ Тенякова работала с 1988 года.

Среди ее театральных ролей — Мадлена Бежар в «Кабале святош», Раневская в «Вишневом саде», Ирина в «Трагиках и комедиантах» и Эрминия в «Красивой жизни», а также Секлетея Семеновна в «Блаженном острове» и Фекла Ивановна в «Женитьбе» и другие.

В кино актриса больше всего известна по роли бабы Шуры в фильме «Любовь и голуби». Среди других ее ролей — завбазой Евдокия Матвеевна Стольникова в цикле телефильмов «Следствие ведут ЗнаТоКи» и Саша Вихрова в «Грозе над Белой». Последняя роль Теняковой в кино — Мария Кирилловна Обрезкова в фильме «Француз» (2019).