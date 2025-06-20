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В МХТ началась церемония прощания с Натальей Теняковой

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»
Фото: Михаил Синицын / ТАСС
Игорь Золотовицкий
Юрий Рост
Константин Хабенский
Сергей Никитин
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»
Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»
Андрей Смирнов
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»
Фото: Михаил Синицын / ТАСС
Игорь Золотовицкий
Юрий Рост
Константин Хабенский
Сергей Никитин
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»
Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»
Андрей Смирнов
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»
Фото: Михаил Синицын / ТАСС
Игорь Золотовицкий
(Фото: Михаил Синицын / ТАСС)
Юрий Рост
(Фото: Михаил Синицын / ТАСС)
Константин Хабенский
(Фото: Михаил Синицын / ТАСС)
Сергей Никитин
(Фото: Михаил Синицын / ТАСС)
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»
Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»
Андрей Смирнов
(Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

В Московском художественном театре имени Чехова началась церемония прощания с народной артисткой Натальей Теняковой, которая умерла на 81-м году жизни.

Актрису похоронят на Троекуровском кладбище рядом с ее мужем Сергеем Юрским.

Наталья Тенякова умерла 18 июня в возрасте 80 лет.

«Потеря фундаментальная, подкашивающая», — отреагировали на ее смерть в театре. В МХТ Тенякову назвали «столпом труппы Художественного театра» и «актрисой — природным явлением», задающей высокую планку как в профессии, так и в жизни.

Как театральная актриса Тенякова начинала работу в Ленинградском театре им. Ленинского комсомола. С 1967 года служила в БДТ, с 1979-го — в Театре Моссовета. В труппе МХТ Тенякова с 1988 года. Среди ее театральных ролей — Мадлена Бежар в «Кабале святош», Раневская в «Вишневом саде», Ирина в «Трагиках и комедиантах», Эрминия в «Красивой жизни», Секлетея Семеновна в «Блаженном острове», Фекла Ивановна в «Женитьбе» и другие.

Наталья Тенякова в фильме &laquo;Зеленая карета&raquo;, 1967 год
Наталья Тенякова в фильме &laquo;Наши знакомые&raquo;, 1969 год
Наталья Тенякова в фильме &laquo;Женитьба Белугина&raquo;, 1973&nbsp;год
Наталья Тенякова в фильме &laquo;Любовь и голуби&raquo;, 1984 год
Наталья Тенякова в фильме &laquo;Отцы и дети&raquo;, 2008 год
Наталья Тенякова в&nbsp;спектакле&nbsp;Офелия боится воды, 2018 год
Наталья Тенякова в фильме &laquo;Зеленая карета&raquo;, 1967 год
Наталья Тенякова в фильме &laquo;Наши знакомые&raquo;, 1969 год
Наталья Тенякова в фильме &laquo;Женитьба Белугина&raquo;, 1973&nbsp;год
Наталья Тенякова в фильме &laquo;Любовь и голуби&raquo;, 1984 год
Наталья Тенякова в фильме &laquo;Отцы и дети&raquo;, 2008 год
Наталья Тенякова в&nbsp;спектакле&nbsp;Офелия боится воды, 2018 год
Наталья Тенякова в фильме «Зеленая карета», 1967 год
(Фото: РИА Новости)
Наталья Тенякова в фильме «Наши знакомые», 1969 год
(Фото: РИА Новости)
Наталья Тенякова в фильме «Женитьба Белугина», 1973 год
(Фото: РИА Новости)
Наталья Тенякова в фильме «Любовь и голуби», 1984 год
(Фото: Второе Творческое объединение)
Наталья Тенякова в фильме «Отцы и дети», 2008 год
(Фото: Рекун-синема)
Наталья Тенякова в спектакле "Офелия боится воды", 2018 год
(Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

В кино актриса больше всего известна по роли бабы Шуры в фильме «Любовь и голуби». В «Следствие ведут ЗнаТоКи» Тенякова сыграла завбазой Евдокию Матвеевну Стольникову, в «Грозе над Белой» — Сашу Вихрову. Последние роли в кино — мать Базарова в «Отцах и детях» (2008 год) и Мария Кирилловна Обрезкова в фильме «Француз» (2019).

Муж Теняковой в фильме «Любовь и голуби» и в жизни народный артист РСФСР Сергей Юрский умер в феврале 2019 года от остановки сердца после продолжительной болезни.

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Теги
Александра Озерова
прощание Наталья Тенякова МХТ им.Чехова Москва
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