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Митрополит возмутился обложкой с полумесяцами на храме Василия Блаженного

Митрополит возмутился из-за обложки с полумесяцами на храме Василия Блаженного
Митрополит Леонид
Митрополит Леонид (Фото: Вадим Савицкий / ТАСС)

Митрополит Леонид возмутился оформлением группы «Московские мусульмане» во «ВКонтакте», на обложке которой у собора Василия Блаженного вместо крестов изображены полумесяцы. Об этом священник написал в своем телеграм-канале.

«Послушайте, всему есть предел. И, вероятно, этот предел мы упустили, когда на храме Василия Блаженного появились полумесяцы. <...> Иоанн Грозный переворачивается в гробу, наблюдая, как храм превращается в символ поражения», — написал он.

Митрополит напомнил, что храм Покрова Божией Матери (храм Василия Блаженного) построили по указу князя Ивана Грозного в XVI веке в честь победы над Казанским ханством, и назвал изображение «глумливым».

Фотографию попросили разместить русские мусульмане, перешедшие в ислам, сообщил позднее паблик. Автор поста утверждает, что при публикации не видел в этом оскорбления, но позже признал ошибку и удалил изображение, поскольку оно могло задеть чувства христиан. Он добавил, что сообщество не преследовало цели оскорбить чьи-либо религиозные чувства.

На момент подготовки этой новости в группе «Московские мусульмане» на аватарке стоит другое изображение. Однако его не удалили, если просмотреть историю изображений с аватарки, вторым с начала будет храм с полумесяцами.

РБК обратился за комментарием в Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал призывы к борьбе с мусульманами в России провокацией и призвал гнать тех, кто под видом защиты русской культуры и церкви выступает против российских мусульман. Такое заявление он сделал на собрании духовенства Калининградской митрополии.

«У нас есть общее с мусульманами: мы верим в Единого Бога. Есть общее, хотя и относительно общее, в плане самоограничений, которые люди накладывают на себя во имя Божие. У них свои посты, у нас свои», — сказал патриарх.

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Авторы
Теги
Полина Дуганова
При участии
Виктория Хабарова
митрополит РПЦ мусульмане христиане Храм Василия Блаженного ВКонтакте
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