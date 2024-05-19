Россия и КНДР обменялись туристами впервые со времен СССР
В 2024 году Россия и Северная Корея обменялись туристическими группами впервые со времен СССР. Об этом президенту Владимиру Путину доложил глава Минприроды Александр Козлов, возглавляющий межправкомиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с КНДР.
«У нас пошел хороший обмен туристическими группами. Впервые со времен СССР КНДР посетила большая группа из Приморского края, Калининградской области, ряда других регионов нашей страны», — приводит его слова пресс-служба Кремля.
С 2020 года КНДР была закрыта для туристов из-за пандемии. Первая группа путешественников из России отправилась в Северную Корею спустя четыре года, в феврале 2024 года. Около сотни человек посетили Пхеньян и горнолыжный курорт, половина из них оказались жителями Приморья.
Весной в Северную Корею должны были поехать три группы туристов. Россиянам предложили и летние туры, в рамках которых туристы смогут в том числе отдохнуть на пляжах. Их продолжительность составит от восьми до 12 дней.
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