Россия и КНДР обменялись туристами впервые со времен СССР

В 2024 году Россия и Северная Корея обменялись туристическими группами впервые со времен СССР. Об этом президенту Владимиру Путину доложил глава Минприроды Александр Козлов, возглавляющий межправкомиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с КНДР.

«У нас пошел хороший обмен туристическими группами. Впервые со времен СССР КНДР посетила большая группа из Приморского края, Калининградской области, ряда других регионов нашей страны», — приводит его слова пресс-служба Кремля.

С 2020 года КНДР была закрыта для туристов из-за пандемии. Первая группа путешественников из России отправилась в Северную Корею спустя четыре года, в феврале 2024 года. Около сотни человек посетили Пхеньян и горнолыжный курорт, половина из них оказались жителями Приморья.

Весной в Северную Корею должны были поехать три группы туристов. Россиянам предложили и летние туры, в рамках которых туристы смогут в том числе отдохнуть на пляжах. Их продолжительность составит от восьми до 12 дней.