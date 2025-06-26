Сальдо заявил, что курорт в Херсонской области будет «красивым»

Владимир Сальдо (Фото: Алексей Коновалов / ТАСС)

Новый город, который собираются строить на Арабатской стрелке на юге Херсонской области, станет удобным курортом, об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо в интервью «РИА Новости» на ПМЭФ.

«Мастер-план уже начал реализовываться. Это выглядеть будет очень красиво, привлекательно и удобно», — сказал Сальдо.

Проект города на Азово-Черноморском побережье включает в себя новые объекты для жилья, для отдыха, для санаторно-курортного лечения, для различных административных назначений, а также рассматривается проект гостиничного-термального комплекса «Арабатские термы».

Губернатор в 2024 году говорил, что на Арабатской косе проложена вся необходимая инженерная инфраструктура, а также отметил, что заселение города начнется уже в 2025 году.