Балицкий рассказал об ожидании туристов на морских курортах Запорожья

Балицкий: Запорожская область рассчитывает на увеличение турпотока в 2024 году

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В Запорожской области ведется подготовка к курортному сезону 2024 года, написал глава региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

По его словам, отдыхающих будут принимать «120 коллективных средств размещения». Количество таких объектов увеличилось на 70% по сравнению с 2023 годом, четыре из них откроются впервые. В регионе впервые с 2021 года возобновят работу аквапарки, дельфинарий и зоопарк на побережье Азовского моря.

В Запорожской области ожидают, что туристический поток в этом сезоне достигнет 100 тыс. человек. Это на 23% больше по сравнению с 2023 годом.

«Несмотря на особые условия, курортный сезон в Запорожской области состоится. Регион готов принимать отдыхающих и предоставлять качественные услуги туристической сферы», — подчеркнул Балицкий.

В конце марта президент России Владимир Путин поддержал создание в Запорожской области федерального круглогодичного морского курорта «Приморск». Балицкий назвал этот проект «самым масштабным на территории новых регионов Российской Федерации». Курорт планируют создать на Обиточной косе Приморского района, которая уходит в Азовское море на 30 км и имеет широкие песчаные пляжи.

В рамках реализации проекта планируется создать новый туристический комплекс с более чем 100 гостиницами, а также санаториями, грязелечебницей, природным парком, полем для гольфа и др. По словам главы региона, все это увеличит турпоток до 2 млн туристов в год и даст более 20 тыс. новых рабочих мест.