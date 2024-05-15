Балицкий рассказал об ожидании туристов на морских курортах Запорожья
В Запорожской области ведется подготовка к курортному сезону 2024 года, написал глава региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.
По его словам, отдыхающих будут принимать «120 коллективных средств размещения». Количество таких объектов увеличилось на 70% по сравнению с 2023 годом, четыре из них откроются впервые. В регионе впервые с 2021 года возобновят работу аквапарки, дельфинарий и зоопарк на побережье Азовского моря.
В Запорожской области ожидают, что туристический поток в этом сезоне достигнет 100 тыс. человек. Это на 23% больше по сравнению с 2023 годом.
«Несмотря на особые условия, курортный сезон в Запорожской области состоится. Регион готов принимать отдыхающих и предоставлять качественные услуги туристической сферы», — подчеркнул Балицкий.
В конце марта президент России Владимир Путин поддержал создание в Запорожской области федерального круглогодичного морского курорта «Приморск». Балицкий назвал этот проект «самым масштабным на территории новых регионов Российской Федерации». Курорт планируют создать на Обиточной косе Приморского района, которая уходит в Азовское море на 30 км и имеет широкие песчаные пляжи.
В рамках реализации проекта планируется создать новый туристический комплекс с более чем 100 гостиницами, а также санаториями, грязелечебницей, природным парком, полем для гольфа и др. По словам главы региона, все это увеличит турпоток до 2 млн туристов в год и даст более 20 тыс. новых рабочих мест.
Запорожская область, а также ДНР, ЛНР и Херсонская область вошли в состав России по итогам референдумов осенью 2022 года.
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