Трамп призвал прекратить дело о коррупции против Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп прекратить судебный процесс о коррупции в отношении премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Нет никого в Истории Израиля, кто сражался бы сильнее или компетентнее, чем Биби Нетаньяху <...> Суд над Биби Нетаньяху должен быть ОТМЕНЕН НЕМЕДЛЕННО или помилован Великий герой, который так много сделал для государства», — написал Трамп.

Он подчеркнул, что был шокирован сообщениями о том, что Израиль продолжает «охоту на ведьм» против премьера после того, как пережил «один из своих величайших моментов в истории».

Со слов Трампа, его тандем с Нетаньяху стал наиболее комфортным и эффективным. США спасли Израиль, они же спасут и Нетаньяху, заявил Трамп.

В ноябре Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху. Суд обвинил политика в «преступлениях против человечности и военных преступлениях», заявив, что премьер использовал голод как метод ведения военных действий.

Кроме того, в декабре Нетаньяху стал первым премьером Израиля, выступившим в качестве ответчика в уголовном процессе по делу о коррупции. Его обвинили в получении сигар и шампанского на десятки тысяч долларов от миллиардера-голливудского продюсера в обмен на помощь в личных и деловых интересах, а также в содействии выгодному регулированию для медиамагнатов в обмен на благоприятное освещение своей деятельности и деятельности его семьи.

Судебный процесс над Нетаньяху много раз откладывался с момента его начала в мае 2020 года, поскольку премьер-министр просил об отсрочке из-за войны в Газе и последующего конфликта в Ливане. Неясно, когда будет назначено следующее слушание. Премьер отрицает свою вину.