CNN узнал о «жестком разговоре» Трампа с Нетаньяху

Телефонный разговор Трампа и Нетаньяху из-за нарушения режима прекращения огня Израилем и Ираном был «исключительно жесткий», сообщает CNN. По итогам беседы Трамп сообщил, что Израиль не собирается наносить удары по Ирану

Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент США Дональд Трамп был разгневан нарушениями режима прекращения огня между Израилем и Ираном, а его разговор с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху на этот счет был «исключительно жесткий и прямолинейный». Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

По информации телеканала, Трамп, ранее объявивший о перемирии, следил за ситуацией до глубокой ночи и пришел в ярость, когда узнал, что обе стороны его нарушают. Публично гнев американского президента проявился, когда он разговаривал с журналистами перед отъездом на саммит НАТО в Гааге, отмечает CNN.

«Я не знаю, что они, черт побери, делают! Нам нужно, чтобы Израиль успокоился, потому что они отправились на задание сегодня утром. Мне не нравится это. Как только я уйду от вас, я посмотрю, смогу ли я это остановить», — сказал тогда Трамп журналистам.

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Репортер Axios Барак Равид со ссылкой на израильского чиновника сообщал, что во время телефонного разговора Трамп попросил Нетаньяху вообще не проводить атаку на Иран. В ответ Нетаньяху сказал, что не может отказаться от удара, поскольку «необходим какой-то ответ» на нарушение Ираном режима прекращения огня. В итоге стороны договорились, что Израиль нанесет удар только по одной цели. Этой целью, как позднее сообщила канцелярия Нетаньяху, стала радиолокационная система вблизи Тегерана.

Израиль и Иран обмениваются ударами с 13 июня. В ночь на 24 июня Трамп объявил о перемирии между сторонами, после того как Тегеран атаковал американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. Израиль впоследствии обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня. Министр обороны страны Исраэль Кац заявил, что израильские военные дадут решительный ответ.

Ynet писал, что спор между израильской и американскими сторонами возник из-за «недопонимания» относительно прекращения огня. Израиль расценил как нарушение соглашения атаку на Беэр-Шева, где иранская ракета попала в многоэтажный дом, в то время как Трамп счел нарушением только позднюю стрельбу на севере.