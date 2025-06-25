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Военная операция на Украине ,  
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Ростовский губернатор уточнил последствия атаки дронов

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Военная операция на Украине

После атаки беспилотников в Таганроге оборвалась линия электропередач, сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь. Об уточненных данных о последствиях атаки дронов он написал в своем телеграм-канале.

«Помимо частичного разрушения и возгорания на спорткомплексе, повреждено остекление окон в лицее 28 и двух многоквартирных домах по пер. Трудовые резервы, по ул.Попова произошел обрыв линии электропередачи», — говорится в посте.

Кроме этого, в Азове была повреждена крыша и окна промышленного предприятия. Как уточнил Слюсарь, никто не пострадал. К восстановлению повреждений приступят сегодня, 25 июня.

По данным главы, за ночь средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотники также над Мясниковским и Неклиновским районами.

Слюсарь сообщил об атаке дронов в нескольких районах Ростовской области
Политика

Ранее губернатор сообщил, что в результате падения обломков беспилотников в Таганроге загорелась крыша стадиона «Форте Арена». Кроме этого, были повреждены стекла в одной из школ и двух жилых домах.

В Азове обломки повредили кровлю зернового склада в порту, рядом с местом падения загорелся камыш на площади до 5 кв м. Пожар быстро потушили. Дроны сбили также и в Родионово-Несветайском районе, о последствиях власти региона не уточняли.

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Теги
Полина Харчевникова
Юрий Слюсарь Ростовская область беспилотники последствия
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