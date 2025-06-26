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Военная операция на Украине ,  
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Собянин заявил о падении обломков двух сбитых дронов, атаковавших Москву

Собянин: уничтожены два беспилотника, атаковавшие Москву
Сюжет
Военная операция на Украине

Система ПВО уничтожила два беспилотника, атаковавших Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил он.

О первом сбитом БПЛА он сообщил в 1:41, о втором — в 1:55.

Ранее была ограничена работа столичного аэропорта Внуково для обеспечения безопасности полетов. Примерно за 40 минут до этого аналогичные меры были приняты и в Калуге.

В аэропорту Внуково ограничили полеты
Политика

Власти регулярно сообщают о прилетах украинских БПЛА. Так, мэр российской столицы в ночь на 24 июня также отчитывался о перехвате военными двух дронов. Утром 20 июня силы ПВО ликвидировали то же количество, писал Собянин.

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