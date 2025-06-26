Собянин заявил о падении обломков двух сбитых дронов, атаковавших Москву

Система ПВО уничтожила два беспилотника, атаковавших Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил он.

О первом сбитом БПЛА он сообщил в 1:41, о втором — в 1:55.

Ранее была ограничена работа столичного аэропорта Внуково для обеспечения безопасности полетов. Примерно за 40 минут до этого аналогичные меры были приняты и в Калуге.

Власти регулярно сообщают о прилетах украинских БПЛА. Так, мэр российской столицы в ночь на 24 июня также отчитывался о перехвате военными двух дронов. Утром 20 июня силы ПВО ликвидировали то же количество, писал Собянин.