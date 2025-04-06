Девушку нашли мертвой на крыше электрички в Подмосковье
Следователи обнаружили тело несовершеннолетней девушки на крыше электрички между станциями Электроугли и 33-й километр Горьковского направления Московской железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегиональное следственного управления на транспорте Следственного комитета России.
В ходе осмотра на теле погибшей 2010 года рождения обнаружены следы электротравмы. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее смерть человека).
Следователям предстоит дать оценку действиям лиц, вовлекших ребенка в совершение действий, представляющих опасность для жизни. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
В начале января 2025 года первый заместитель руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России Виктор Козлов предложил ужесточить ответственность за вовлечение подростков в зацепинг — проезд снаружи поездов на крышах вагонов, площадках перед задней кабиной электропоездов либо на боковых сторонах составов.
По данным МВД, зацепингом чаще всего увлекаются лица в возрасте от 16 до 35 лет, проживающие неподалеку от железнодорожных магистралей.
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