Прокурор запросил для убившего инспектора бойца ММА пожизненный срок

Ламберд Ахьядов (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Гособвинение попросило Второй Западный окружной военный суд назначить пожизненное лишение свободы бойцу смешанных единоборств (ММА) Ламберду Ахьядову (внесен в России в перечень террористов), обвиняемому в убийстве инспектора МАДИ в Москве, которое квалифицировали как теракт. Об этом сообщает ТАСС.

«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний прошу окончательно назначить Ахьядову пожизненное лишение свободы», — обратилась к суду прокурор Светлана Тарасова.

По словам прокурора, ради беспрепятственного возвращения в Россию и совершения убийства Ахьядов изменил внешность. Кроме того, перед совершением преступления он организовал переезд всей семьи в Турцию.

В связи с тем, что защита не подготовилась к прениям сторон, суд продолжит процесс 26 июня.

Тело сотрудника МАДИ (Московской административной дорожной инспекции) нашли на Москворецкой набережной вечером 31 декабря 2022 года. Телеграм-канал Mash писал, что жертвой оказался 33-летний Святослав С. По данным канала, он снимал припаркованные машины на Москворецкой набережной, когда к нему подошел 28-летний незнакомец. Между ними произошел конфликт, в результате нападавший 16 раз ударил погибшего ножом. Он был задержан на месте.

Спустя два дня нападавшего арестовали. Ему предъявили обвинение по п. «и» ч. 2 ст. 105 УК (убийство из хулиганских побуждений).

В декабре 2024 года Следственный комитет сообщил о завершении расследования в отношении Ахьядова. Согласно окончательной редакции, ему предъявили обвинения по трем статьям Уголовного кодекса: ст. 205 — теракт; ст. 317 — посягательство на жизнь сотрудника полиции; ч. 3 ст. 205.5 — участие в деятельности террористической организации. Речь идет о террористической группировке «Исламское государство» (запрещена в России). По данным следствия, мужчину завербовали в Турции.