Возле парка Зарядье в центре Москвы зарезали сотрудника МАДИ

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На Москворецкой набережной в центре Москвы обнаружили тело мужчины с множеством ножевых ранений, 28-летний нападавший задержан, сообщает столичная прокуратура в телеграм-канале.

«Прокуратура контролирует принятие процессуальных решений по данному факту, в том числе о возбуждении уголовного дела по ст. 105 УК РФ (убийство)», — говорится в сообщении.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что погибший — сотрудник Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).

Телеграм-канал Mash уточняет, что жертвой оказался 33-летний Святослав С. По данным канала, он снимал припаркованные машины на Москворецкой набережной, когда к нему подошел 28-летний незнакомец. Между ними произошел конфликт, в результате нападавший 16 раз ударил погибшего ножом. Убийцу задержали на месте. Причины конфликта уточняются.