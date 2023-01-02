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Суд арестовал обвиняемого в убийстве сотрудника МАДИ возле «Зарядья»

Суд арестовал обвиняемого в убийстве сотрудника МАДИ возле парка «Зарядье»

Суд арестовал обвиняемого в убийстве сотрудника МАДИ возле «Зарядья»
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Тверской суд Москвы арестовал обвиняемого в убийстве инспектора Московской административной дорожной инспекции под «парящим» мостом в парке «Зарядье», сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Как уточнили в ведомстве, 28-летний мужчина нанес 33-летнему потерпевшему не менее 16 ранений в область жизненно-важных органов.

Нападавшему предъявили обвинение по п. «и» ч. 2 ст. 105 УК (убийство из хулиганских побуждений). Наказание — от восьми лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Тело зарезанного сотрудника МАДИ обнаружили на Москворецкой набережной вечером 31 декабря. По данным телеграм-канала Mash, Святослав С. фотографировал припаркованные машины, когда к нему подошел незнакомец. Между ними произошел конфликт, в результате нападавший 16 раз ударил погибшего ножом. Убийцу задержали на месте.

Нападавшим оказался боец смешанных единоборств (ММА), утверждал источник ТАСС в правоохранительных органах. По его словам, убийцу зовут Ламберд Ахъядов.

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Ахъядов начал свою профессиональную карьеру в смешанных единоборствах в 2013 году. Всего провел 14 боев, девять из них победные. Последний поединок состоялся в 2019 году на турнире лиги Absolute Championship Akhmat.

Теги
убийство МАДИ парк «Зарядье» суд
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