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Экономика ,  
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ФАС предложила снизить требования к форме картофеля

Снижение требований к форме клубней позволит увеличить объем товара в магазинах и повысить его доступность для покупателей, считают в ведомстве. Как подсчитали в Росстате, цены на картофель в 2024 году выросли почти на 92%
Фото: Максим Константинов / Global Look Press
Фото: Максим Константинов / Global Look Press

ФАС предложила Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) расширить ассортимент закупаемого картофеля, снизив требования к его форме, размеру и упаковке, сообщает пресс-служба самого ведомства.

«По данным поставщиков, на складах имеются запасы картофеля надлежащего качества, который не в полной мере отвечает настоящим требованиям», — говорится в публикации.

Эта мера позволит увеличить объем товара в магазинах и повысить его ценовую доступность для покупателей, полагают в ФАС.

В феврале в антимонопольной службе рассказали, почему в 2024 году выросли цены на картофель. В ведомстве объяснили изменения коррекцией относительно низких цен после большого урожая в 2023 году.

Как подсчитали в Росстате, цены на картофель по итогам 2024 года выросли почти на 92% — он стал самым подорожавшим продуктом. В 2023 году картофель, напротив, подешевел на 15,8%.

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

В ноябре 2024 года в АКОРТ назвали циничным заявление о «фантастических» наценках на картошку. Таким образом ассоциация отреагировала на заявление Руспродсоюза, согласно которому средний размер наценки на картофель в России в торговых сетях превышает 100%. По данным союза, оптовые цены на немытый и неупакованный картофель с начала 2024 года выросли в 2,6 раза, до 26,1 руб. за килограмм. Розничные цены увеличились в 1,8 раза, до 52,5 руб. за килограмм.

По утверждению АКОРТ, в октябре и ноябре торговые сети, входящие в эту ассоциацию, продавали весовой картофель без наценки и даже ниже закупочных цен, а расфасованный по 1 кг — с наценкой 11%.

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Теги
Мелиса Савина
картофель ФАС АКОРТ
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