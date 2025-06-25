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Война Израиля и Ирана ,  
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КСИР подтвердил гибель главы штаба Вооруженных сил Ирана Али Шадмани

Сюжет
Война Израиля и Ирана
Али Шадмани
Али Шадмани (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана подтверждает гибель начальника центрального штаба ВС Ирана «Хатам-аль-Анбия» генерала Али Шадмани от ранений, полученных в результате израильских ударов. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба КСИР.

«Сардaр Али Шадмани, командующий Центральным штабом «Хатам аль-Анбия» (мир ему), скончался от ранений, полученных в результате израильского удара на прошлой неделе», — говорится в сообщении ведомства.

О гибели генерала также сообщает Mehr News. По данным агентства, церемония прощания с телом генерала состоится 28 июня.

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В середине июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о гибели Шадмани. По информации пресс-службы ЦАХАЛ, он был убит в результате авиаудара по командному пункту в центре Тегерана, основанного на данных израильской военной разведки.

Как утверждает ЦАХАЛ, Шадмани считался одной из наиболее приближенных к аятолле Али Хаменеи фигур в военном руководстве страны.

До недавнего времени Шадмани занимал должность заместителя командующего объединенным военным командованием «Хатам аль-Анбия» и руководил оперативным управлением в Генштабе. Этот штаб отвечает за координацию боевых операций и одобрение стратегических решений по применению вооруженных сил.

После начала израильской операции «Восстающий лев» он был назначен новым начальником штаба иранской армии, сменив погибшего в результате израильского удара Голяма-Али Рашида. В тот же день был убит и генерал-майор Мохаммад Багери, ранее занимавший этот пост.

Операция Израиля 13 июня была направлена на объекты, связанные с ядерной программой Ирана, военные базы и инфраструктуру вооруженных сил. В результате ударов погибли более десяти высокопоставленных офицеров, а также ученые-ядерщики.

В ответ на израильскую атаку Иран запустил операцию «Истинное обещание 3».

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