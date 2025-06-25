Трамп предложил вернуть должности Хегсета название «министр войны»

Дональд Трамп и Пит Хегсет во время пресс-конференции на саммите НАТО в Гааге, Нидерланды, 25 июня 2025 года (Фото: Yves Herman / Reuters)

Президент США Дональд Трамп допустил возможность переименования должности министра обороны Соединенных Штатов в «министра войны». Об этом американский лидер заявил на пресс-конференции в Гааге по итогам саммита НАТО, передает корреспондент РБК.

Трамп напомнил, что раньше должность министра обороны (Secretary of Defense) звучала как министр войны (Secretary of War).

«Может быть, на пару недель мы будем так его называть, потому что чувствуем себя воинами. <...> На самом деле, если посмотреть на старое здание рядом с Белым домом, можно увидеть, что там раньше было написано «министр войны». Потом мы стали политкорректными и назвали его министром обороны. Не знаю, может, нам стоит задуматься о том, чтобы снова это изменить», — сказал Трамп.

С января 2025 года должность министра обороны США занимает Пит Хегсет, ветеран Национальной гвардии Соединенных Штатов, служивший в Афганистане и Ираке.

На полях саммита НАТО в Гааге Трамп также сравнил авиаудары по иранским ядерным объектам с бомбардировками Хиросимы и Нагасаки в 1945 году. По его словам, действия США помогли положить конец военному конфликту между Израилем и Ираном.

В ночь на 22 июня ВВС США нанесли удары по ключевым иранским объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане. Вашингтон заявил об уничтожении ядерной инфраструктуры.

В ответ Иран атаковал базу Аль-Удейд в Катаре, крупнейший американский военный объект в регионе. Эти действия Трамп охарактеризовал как «очень слабые».

Он также сообщил о достигнутом соглашении между Ираном и Израилем о прекращении взаимных ударов и назвал его «равноправным» и «большой победой для всех сторон».