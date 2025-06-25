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Политика ,  
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В связанных с госсекретарем Дагестана квартирах в Москве прошли обыски

Магомед-Султан Магомедов
Магомед-Султан Магомедов (Фото: magomedsultanmagomedov / Telegram)

Обыски прошли в трех квартирах в Москве, связанных с родными задержанного госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, сообщает «РИА Новости».

По информации агентства, обыски прошли в первой половине дня в одном из домов на севере Москвы. Жители дома рассказали корреспонденту «РИА Новости», что постоянно в этих квартирах никто не проживает.

Ранее источник РБК сообщил о задержании госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова по делу о хищениях после обысков в его доме. Обыски прошли по десяткам адресов, в том числе у родных и коллег Магомедова, а также в его кабинете в администрации Дагестана.

По словам собеседника РБК, обыски прошли и у жены и дочерей Магомедова. Его сына, депутата Народного собрания Дагестана, главу штаба общественной поддержки «Единой России» и руководителя компании «МСБ-Холдинг» Магомеда Магомедова опросили по делу.

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Общество
Магомед-Султан Магомедов

Следственные действия связаны с делом о хищении в ходе приватизации ОАО «Дагнефтепродукт» и деятельности компании «МСБ-Холдинг», отметил собеседник РБК. В Москве и Петербурге также проходят обыски по делу, рассказал он.

Магомедов был генеральным директором «Дагнефтепродукта» в 1991–2005 годах, когда предприятие принадлежало государству. В 2005-м компанию приватизировали, он остался ее руководителем до 2010-го.

В администрации главы Дагестана отметили, что следственным органам оказывается всесторонняя помощь в проведении объективных расследований.

Должность госсекретаря Дагестана Магомедов занимает с ноября 2021 года. Прежде он был депутатом и председателем Народного собрания региона. Он также является основателем футбольного клуба «Анжи».

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Теги
Евгений Вахляев
Дагестан обыски Магомед-Султан Магомедов Дагнефтепродут задержание
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