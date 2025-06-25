Власти Дагестана отреагировали на задержание госсекретаря Магомедова
Проводимая правоохранительными органами работа после задержания государственного секретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством, заявила администрация главы Дагестана в своем телеграм-канале.
«Ответственные структуры информируют общество по мере поступления официальных данных», — говорится в сообщении.
В Дагестане задержан госсекретарь республики Магомед-Султан Магомедов по подозрению в хищениях. Как стало известно РБК, правоохранительные органы проводят обыски в его доме, а также у супруги и дочерей чиновника. Его сына, депутата народного собрания Дагестана, главу Штаба общественной поддержки «Единой России» и руководителя компании «МСБ-Холдинг», также опрашивают по делу. Расследование связано с делами о приватизации «Дагнефтепродукта» и деятельности «МСБ-Холдинга», отметил собеседник РБК.
Магомед-Султан Магомедов возглавлял «Дагнефтепродукт» с 1991 по 2010 год, в том числе в период приватизации предприятия в 2005 году. На пост госсекретаря республики он был назначен в ноябре 2021 года.
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