Власти Дагестана отреагировали на задержание госсекретаря Магомедова

Магомед-Султан Магомедов (Фото: magomedsultanmagomedov / Telegram)

Проводимая правоохранительными органами работа после задержания государственного секретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством, заявила администрация главы Дагестана в своем телеграм-канале.

«Ответственные структуры информируют общество по мере поступления официальных данных», — говорится в сообщении.

В Дагестане задержан госсекретарь республики Магомед-Султан Магомедов по подозрению в хищениях. Как стало известно РБК, правоохранительные органы проводят обыски в его доме, а также у супруги и дочерей чиновника. Его сына, депутата народного собрания Дагестана, главу Штаба общественной поддержки «Единой России» и руководителя компании «МСБ-Холдинг», также опрашивают по делу. Расследование связано с делами о приватизации «Дагнефтепродукта» и деятельности «МСБ-Холдинга», отметил собеседник РБК.

Магомед-Султан Магомедов возглавлял «Дагнефтепродукт» с 1991 по 2010 год, в том числе в период приватизации предприятия в 2005 году. На пост госсекретаря республики он был назначен в ноябре 2021 года.