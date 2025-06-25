Ушаков объяснил решение Путина не ехать на саммит БРИКС позицией Бразилии

Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин не будет присутствовать лично на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро в начале июля в связи с позицией властей Бразилии в отношении ордера Международного уголовного суда, заявил журналистам помощник президента Юрий Ушаков, передает «Интерфакс».

Ушаков отметил, что непосредственно на месте Россию будет представлять глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров, а Путин пообщается с участниками в режиме видеоконференции.

«Президент будет принимать участие по ВКС, но на месте в Бразилии будет министр иностранных дел», — сказал Ушаков журналистам на брифинге в Москве в среду.

Как пояснил помощник президента, такое решение «связано с определенными сложностями в контексте требований Международного уголовного суда (МУС)».



«Именно в данном контексте бразильское правительство не могло занять четкую позицию, которая позволила бы нашему президенту принять участие в этом заседании», — пояснил Ушаков.

МУС не относится к структурам ООН — его деятельность регулируется Римским статутом 1998 года. Россия подписала статут в 2000 году, но в 2016-м отказалась от участия в договоре, после того как МУС охарактеризовал присоединение Крыма как «вооруженный конфликт с Украиной». Украина документ не ратифицировала, но в 2015 году признала юрисдикцию суда. Римский статут ратифицировали 123 страны. Среди тех, кто не присоединился, — США, Китай, Индия и Турция.

В марте 2023 года МУС в Гааге выдал ордера на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

По информации, размещенной на сайте суда, они, «предположительно, несут ответственность» за незаконную депортацию населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Россию, что квалифицируется как военное преступление. Так в суде отреагировали на указ российского президента об упрощении процедуры получения гражданства России детям-сиротам с ЛНР и ДНР, а также на вывоз детей из зоны боевых действий.

МИД России назвал решения МУС юридически ничтожными. В Кремле постановку вопроса сочли «возмутительной и неприемлемой», напомнив, что Россия не признает юрисдикцию суда.