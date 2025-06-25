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Саммит БРИКС ,  
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Си Цзиньпин впервые пропустит саммит БРИКС

SCMP узнала, что Си Цзиньпин впервые пропустит саммит БРИКС
Сюжет
Саммит БРИКС
Китай заявил Бразилии, что у Си возникли проблемы с расписанием, поэтому он не сможет приехать на саммит БРИКС в июле, пишет SCMP. Вместо него делегацию Пекина возглавит премьер Ли Цян

Китайский лидер Си Цзиньпин впервые пропустит саммит БРИКС, который пройдет в Рио-де-Жанейро 6-7 июля, сообщили источники South China Morning Post. Ожидается, что вместо него китайскую делегацию возглавит премьер Госсовета Ли Цян, как это было на саммите G20 в Нью-Дели в 2023 году.

По словам чиновников, знакомых с ситуацией, Пекин заявил бразильскому правительству, что у Си возникли проблемы с расписанием. Собеседники издания рассказали, что принимавшие участие в подготовке саммита представители Китая в качестве причины отсутствия сослались на то, что китайский лидер менее чем за год дважды встречался с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой: в ходе саммита G20 и своего государственного визита в Бразилию в ноябре 2024-го, а затем в мае во время форума Китай-Селак в Пекине.

При этом источник SCMP отметил, что Лула да Силва посетил Китай в мае в качестве «жеста доброй воли» и «в надежде, что председатель КНР ответит взаимностью». Издание отмечает, что в Бразилии не скрывают разочарования по поводу отсутствия Си на саммите.

О том, что Си Цзиньпин пропустит саммит БРИКС, сообщает и Bloomberg, ссылаясь на источник.

Посольство Китая в Бразилии не ответило на запрос о комментариях. При этом официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь сообщил бразильской газете Folha de S.Paulo, что «информация об участии в саммите будет распространена в соответствующее время». Он подчеркнул, что Китай поддерживает председательство Бразилии в БРИКС в этом году и стремится «способствовать углублению сотрудничества» между членами объединения.

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БРИКС возник в июне 2006 года. Сейчас в него входят девять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР (по первым буквам их названий на английском языке составили название объединения), Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия.

Последнее расширение состава произошло 1 января 2024 года.

SCMP отмечает, что обсуждение возможного отсутствия Си на саммите БРИКС продолжается на протяжении нескольких месяцев. Так, в феврале специальный советник бразильского президента по международным делам Селсо Аморим встретился с главой МИД Китая Ван И в Пекине, где был поднят этот вопрос.

«Я сказал им: «БРИКС без Китая — это не БРИКС», — заявил Аморим, напомнив о том, что в 2010 году тогдашний китайский лидер Ху Цзиньтао приехал на саммит БРИК в Бразилии, несмотря на сильное землетрясение в Китае. Визит Ху Цзиньтао был сокращен до одного дня.

Как пишет SCMP, появлялись сообщения, что на решение Пекина повлияло приглашение премьер-министра Индии Нарендры Моди на ужин после саммита, поскольку в таком случае Си Цзиньпин мог быть «воспринят как актер второго плана» на встрече.

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БРИКС саммит БРИКС Си Цзиньпин Лула да Силва Бразилия Китай
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Цзиньпин Си
политик, председатель КНР
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