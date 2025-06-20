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ПМЭФ-2025 ,  
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Вице-премьер КНР рассказал о прошедшей «закалку» дружбе Пекина и Москвы

Вице-премьер КНР: дружба Китая и России «прошла закалку»
Сюжет
ПМЭФ-2025
Заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян заявил на ПМЭФ о необходимости использовать преимущества ресурсной базы России и Китая для расширения сотрудничества в торговле, энергетике, сельском хозяйстве и промышленности
Дин Сюэсян
Дин Сюэсян (Фото: Иван Секретарев / РИА Новости)

Москва и Пекин являются поддерживающими друг друга партнерами, отношения которых прошли «закалку», заявил заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). Он участвует в пленарной сессии форума вместе с президентом России Владимиром Путиным. РБК ведет трансляцию.

«Китай и Россия, будучи постоянными членами Совбеза ООН и важными развивающимися экономиками мира, являются доверительными друзьями, дружба которых прошла закалку, и надежными партнерами, поддерживающими друг друга», — сказал гость форума.

По его словам, обе страны продолжат повышать уровень двустороннего сотрудничества в разных областях, в том числе в торговле, энергетике, сельском хозяйстве, авиации, космосе и сфере искусственного интеллекта. Для этого они должны эффективно использовать преимущества ресурсной базы и взаимодополняющую структуру производства двух стран, отметил Дин Сюэсян.

Он напомнил, как в мае 2025 года председатель КНР Си Цзиньпин посетил Россию по приглашению президента Путина и принял участие в торжествах в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне.

«Главы двух государств договорились о дальнейшем укреплении политического взаимодоверия и стратегического взаимодействия» — подчеркнул вице-премьер Госсовета КНР.

По его словам, Пекин и Москва должны продолжить координировать свои усилия на международных площадках ООН, ШОС и БРИКС ради «более справедливого, рационального и процветающего многополярного мира».

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Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Позднее выступление вице-премьера Госсовета КНР прокомментировал на ПМЭФ Владимир Путин, объяснив, что Китай и Москва не формируют «новый миропорядок», а только оформляют.

«Мы не формируем новый миропорядок, мы его только оформляем. Это естественно, как восход солнца. От него никуда не деться» — сказал президент России.

Он также назвал, каким целям России посвящен ПМЭФ-2025, — это развитие сбалансированного многополярного мира, где общие решения могли бы идти на пользу всем.

ПМЭФ-2025 — одна из ключевых международных площадок для обсуждения мировых экономических вопросов. Форум проходит с 18 по 21 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». В этом году его тема: «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Свое участие подтвердили 20 тыс. человек из 140 стран. Они участвуют в «живом и виртуальном форматах», сообщили в Кремле. Центральным событием стала пленарная сессия с Владимиром Путиным в пятницу, 20 июня.

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