Муфтий Москвы ответил на сообщения о курсах по многоженству

Муфтий Москвы: акции по многоженству — это не про нас

Ильдар Аляутдинов (Фото: Мария Девахина / РИА Новости)

В духовном управлении мусульман (ДУМ) России считают фейком распространяемые листовки об организации муфтиятом курсов по многоженству, заявил зампред управления муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов. По его словам, такие «курсы» ДУМ России не проводит.

«Это не что иное, как неумелая и неуклюжая попытка недоброжелателей посеять раздор между народами России, внести дестабилизацию в общество и очернить деятельность мусульманского духовенства», — цитирует Аляутдинова телеграм-канал «РИА Новости».

Муфтий напомнил, что ДУМ проводит курсы по семейной жизни и помощи многодетным. «Но акции по многоженству — это не про нас», — добавил он и призвал граждан не поддаваться на провокации.

В декабре 2024-го ДУМ выпустило фетву (разъяснение), разрешающую религиозное многоженство. Она разрешила мужчинам-мусульманам в России иметь до четырех жен. Например, в случае, когда супруга не может иметь детей «по состоянию ее здоровья, в связи с окончанием репродуктивного возраста или по иным объективным причинам — скажем, сексуальной несовместимости супругов», а также если она не хочет рожать детей. Жены должны быть в курсе существования других супруг, иначе женщина может потребовать расторжения брака.

После вмешательства прокуратуры совет улемов ДУМ отозвал фетву.