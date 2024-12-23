Генпрокуратура внесла представление ДУМ из-за разрешения многоженства
Генпрокуратура внесла представление председателю Духовного управления мусульман (ДУМ) России из-за богословского заключения (фетвы), допускающего многоженство, передают «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники в надзорном ведомстве. Агентствам в ведомстве позднее подтвердили эту информацию, не уточнив подробностей. Главой ДУМ является муфтий шейх Равиль Гайнутдин.
«Богословское заключение Совета улемов Духовного управления мусульман России от 17.12.2024 «Проблематика многоженства в мусульманском сообществе России» противоречит действующему законодательству и основам государственной семейной политики в области сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — отметил источник «Интерфакса».
Организация на прошлой неделе сообщила, что выпустила фетву, позволяющую мужчинам-мусульманам заключать до четырех религиозных браков.
Согласно Семейному кодексу России, зарегистрировать брак между «лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке», нельзя.
В фетве говорилось, что мужчина может заключить одновременно второй, третий и даже четвертый религиозный брак, если его супруга не может иметь детей «по состоянию ее здоровья, в связи с окончанием репродуктивного возраста или иным объективным причинам — скажем, сексуальной несовместимости супруги», а также если она не хочет рожать детей.
Супруг при этом должен равноценно материально обеспечивать всех жен, проводить с ними равное количество времени в установленной очередности, обеспечить каждой отдельное жилье. Если эти условия не соблюдаются, вступить во второй брак не разрешат. Жены должны быть в курсе существования других супруг — иначе женщина может потребовать расторжения брака.
Гайнутдин исключал, что эта фетва противоречит светскому законодательству, «поскольку речь идет не о гражданском браке, зарегистрированном в органах ЗАГС, а о религиозном браке — никахе, который является внутренним делом мусульманской общины и как вид поклонения полностью регулируется только внутренними установлениями религии».
РБК направил запрос в пресс-службу Генпрокуратуры, в Центральное ДУМ и в ДУМ, обратился за комментарием к зампреду совета улемов ДУМ и муфтию Москвы Ильдару Аляутдинову, в Духовное собрание мусульман России.
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