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Политика ,  
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Генпрокуратура внесла представление ДУМ из-за разрешения многоженства

Управление мусульман на прошлой неделе выпустило фетву, разрешающую мужчинам заключать до четырех религиозных браков. Муфтий отмечал, что она не противоречит светским законам, так как речь не идет о браках, заключенных в ЗАГСе
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Генпрокуратура внесла представление председателю Духовного управления мусульман (ДУМ) России из-за богословского заключения (фетвы), допускающего многоженство, передают «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники в надзорном ведомстве. Агентствам в ведомстве позднее подтвердили эту информацию, не уточнив подробностей. Главой ДУМ является муфтий шейх Равиль Гайнутдин.

«Богословское заключение Совета улемов Духовного управления мусульман России от 17.12.2024 «Проблематика многоженства в мусульманском сообществе России» противоречит действующему законодательству и основам государственной семейной политики в области сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — отметил источник «Интерфакса».

Организация на прошлой неделе сообщила, что выпустила фетву, позволяющую мужчинам-мусульманам заключать до четырех религиозных браков.

Согласно Семейному кодексу России, зарегистрировать брак между «лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке», нельзя.

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В фетве говорилось, что мужчина может заключить одновременно второй, третий и даже четвертый религиозный брак, если его супруга не может иметь детей «по состоянию ее здоровья, в связи с окончанием репродуктивного возраста или иным объективным причинам — скажем, сексуальной несовместимости супруги», а также если она не хочет рожать детей.

Супруг при этом должен равноценно материально обеспечивать всех жен, проводить с ними равное количество времени в установленной очередности, обеспечить каждой отдельное жилье. Если эти условия не соблюдаются, вступить во второй брак не разрешат. Жены должны быть в курсе существования других супруг — иначе женщина может потребовать расторжения брака.

Гайнутдин исключал, что эта фетва противоречит светскому законодательству, «поскольку речь идет не о гражданском браке, зарегистрированном в органах ЗАГС, а о религиозном браке — никахе, который является внутренним делом мусульманской общины и как вид поклонения полностью регулируется только внутренними установлениями религии».

РБК направил запрос в пресс-службу Генпрокуратуры, в Центральное ДУМ и в ДУМ, обратился за комментарием к зампреду совета улемов ДУМ и муфтию Москвы Ильдару Аляутдинову, в Духовное собрание мусульман России.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
При участии
Виктория Хабарова
многоженство мусульмане Генпрокуратура брак
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