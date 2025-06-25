Основателя «школы хакеров» приговорили к восьми годам колонии за фейки
Основателя «Гражданской школы хэкеров» и компьютерного фестиваля СПРЫГ 50-летнего Илью Васильева, обвиняемого в распространении фейков про армию, приговорили к восьми годам колонии, сообщила пресс-служба СК России.
«Приговором суда Васильеву назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, с лишением права заниматься администрированием интернет-сайтов сроком на четыре года», — говорится в сообщении.
Известный под ником Арви Хэккер (Васильев произносит свой ник и «хакинг» с буквой «э»), Васильев в 1990-х основал «Гражданскую школу хэкеров», выступая против криминализации компьютерного подполья. В последние годы критиковал российские власти, осуждал спецоперацию на Украине и участвовал в протестных акциях.
По данным следствия, Васильев опубликовал на своей странице в социальной сети материалы с заведомо ложной информацией о действиях российских военных на территории другого государства. При этом публикации программиста были доступны неограниченному кругу лиц.
В рамках расследования была проведена психолого-лингвистическая экспертиза, которая подтвердила виновность Васильева.
В июне 2024 года Преображенский суд Москвы поместил Васильева под стражу по обвинению в распространении фейков про армию — п. «д» ч. 2 ст. 207.3 Уголовного кодекса.
По словам адвоката программиста, обвинения связаны с постами Васильева в Facebook (принадлежит Meta, корпорация признана экстремистской и запрещена на территории России), где он писал о российских ударах на территории Украины.
Эти материалы следователи нашли на изъятом у него в мае 2023 года телефоне. Тогда же Васильева оштрафовали на 40 тыс. руб. по протоколу о дискредитации армии из-за публикации во «ВКонтакте». После этого он удалил свои аккаунты и публикации.
Вину программист не признал, его адвокат назвал арест необоснованным.
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