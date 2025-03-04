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Как защититься от мошенников ,  
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Хакеры за два года украли данные 2,3 млн банковских карт по всему миру

Kaspersky: хакеры за два года украли в мире данные более 2,3 млн банковских карт
Сюжет
Как защититься от мошенников
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

За период с 2023 по 2024 год включительно хакеры со всего мира украли данные более 2,3 млн банковских карт, используя вредоносные программы для кражи личной информации пользователей — стилеры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Лабораторию Касперского».

«Технический анализ показал, что 95% утекших данных соответствуют реальным банковским картам», — рассказали в компании.

В масштабе всего мира, как уточнили агентству, доля украденных карт составляет не более 1%.

По данным специалистов, большинство устройств, которые подверглись краже личных данных, работают на операционной системе Windows — около 26 млн. Однако это связано не с уровнем обеспечения безопасности, а с широким распространением системы, уточнили в «Лаборатории Касперского».

Так, в среднем каждый 14-й случай заражения стилерами приводит к утечке данных банковских карт. Среди 26 млн случаев также встречаются и повторные заражения вредоносной программой.

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Фото:Joa Souza / Shutterstock

В феврале в ЦБ сообщили, что в 2024 году мошенники похитили со счетов россиян рекордные ₽27,5 млрд. По сравнению с 2023 годом показатель превышает объем похищенных средств на 74,4%, в 2023 году мошенники украли ₽15,8 млрд.

Как тогда уточнили в регуляторе, наиболее распространенным методом осуществления операций без добровольного согласия с использованием мобильного устройства является его заражение вредоносным кодом.

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Теги
хакеры Банковские карты «Лаборатория Касперского»
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