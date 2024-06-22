Основателя «школы хакеров» арестовали по делу о фейках про армию
Преображенский суд Москвы отправил под стражу основателя «Гражданской школы хэкеров» и компьютерного фестиваля СПРЫГ 50-летнего Илью Васильева, обвиняемого в распространении фейков про армию (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК), сообщил РБК его адвокат Оскар Черджиев.
По его словам, Васильева обвиняют из-за его постов в Facebook (принадлежит Meta, корпорация признана экстремистской и запрещена на территории России), в которых тот писал в том числе об ударах российских войск по территории Украины.
Адвокат уточнил, что следователи обнаружили их на изъятой у Васильева год назад технике — в мае 2023 года у него конфисковали телефон во время осмотра квартиры. Тогда суд оштрафовал его на 40 тыс. руб. по протоколу о дискредитации армии из-за поста во «ВКонтакте», после этого программист удалил все публикации из соцсетей и свой аккаунт в ВК.
Вину Васильев не признал. Его защитник назвал ходатайство о заключении программиста под стражу «немотивированным и необоснованным». «Следствие никак не мотивировало невозможность применения иных мер пресечения, например запрета определенных действий или домашнего ареста, ссылаясь лишь на одну тяжесть так называемого преступления. При этом дело умышленно и безо всяких оснований возбуждено по ч. 2 ст. 207.3 УК с одной лишь целью — повысить категорию преступления до тяжкой», — подчеркнул Черджиев.
Адвокат отметил, что Васильев ранее не привлекался к уголовной ответственности, имеет постоянный источник доходов, занимается общественно полезной деятельностью, а также является настоятелем «одной из самых мирных и высоконравственных международных религиозных общин» (с 2010 года Васильев является учителем в буддистском объединении «Московского центра Дзэн»).
Васильев известен в Сети под именем Арви Хэккер — в 1990-е он открыл в Москве «Гражданскую школу хэкеров» (Васильев произносит свой ник и «хакинг» с буквой «э»), где противопоставлял хакерство «печальной криминализации компьютерного подполья». В тот период Васильев активно общался со СМИ, участвовал в телешоу о хакерах и называл себя основателем российской школы хакеров. В последние годы он критиковал власти России, осуждал начало военной операции на Украине, до начала спецоперации неоднократно выходил на протесты.
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