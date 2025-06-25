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Война Израиля и Ирана ,  
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Авиакомпания El Al возобновит рейсы между Тель-Авивом и Москвой 1 июля

Сюжет
Война Израиля и Ирана
Фото: Quique Kierszenbaum / Getty Images
Фото: Quique Kierszenbaum / Getty Images

Авиакомпания El Al возобновит прямые регулярные рейсы между Тель-Авивом и Москвой 1 июля, следует из расписания рейсов El Al на сайте.

«Рейс из Тель-Авива в Москву под номером LY611 по расписанию», — говорится на сайте.

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Фото:mrinalpal / Shutterstock

Ранее ТАСС со ссылкой на Министерство туризма Израиля сообщил, что между Тель-Авивом и Москвой возобновится авиасообщение.

«1 июля 2025 года авиакомпания El Al возобновит прямые регулярные рейсы по маршруту Тель-Авив — Москва», — цитирует агентство.

Росавиация 13 июня после начала военной операции ЦАХАЛ против Ирана запретила до 26 июня российским авиаперевозчикам полеты в Израиль и Иран и из них, в связи с резким обострением обстановки на Ближнем Востоке». Тогда же Иран и Израиль закрыли свои воздушные пространства для гражданских судов.

В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп анонсировал прекращение огня между Израилем и Ираном после 12 дней обмена ударами. Тем не менее 24 июня Израиль сообщил о продолжении атак со стороны Ирана и анонсировал решительный ответ. Тегеран опровергал заявление израильской стороны о запуске ракет. Трамп призвал Израиль «не сбрасывать бомбы».

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Полина Минаева
El Al Тель-Авив Москва рейсы Израиль
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