Президент Финляндии заявил об окончании эпохи доминирования Запада
Мир становится более многополярным, а эпоха доминирования западных стран закончилась, заявил журналистам президент Финляндии Александр Стубб на саммите НАТО. Его слова передает The Guardian.
«Нам нужно разобраться, понять, что время западного доминирования закончилось. Мы движемся к миру, который более транзакционный, более многополярный и более беспорядочный», — сказал он.
Стубб сравнил это с изменением мирового порядка после Первой и Второй мировых войн и заявил, что такие страны, как Финляндия, должны искать союзников и укреплять свою обороноспособность.
24 июня 2025 года в Гааге начался саммит НАТО, он продлится до 25 июня.
Генеральный секретарь альянса Марк Рютте анонсировал, что на нем будут приняты «смелые решения», которые сделают альянс «смертоносным».
На повестке дня — новый крупный план по вложениям в оборону, который предполагает, что страны-участницы будут тратить на нее 5% от национальных ВВП вместо прежних 2%. По словам Рютте, это решение идет в комплексе с наращиванием оборонной промышленности, укреплением безопасности и созданием новых рабочих мест.
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