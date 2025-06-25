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Политика ,  
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Президент Финляндии заявил об окончании эпохи доминирования Запада

Стубб: эпоха доминирования Запада закончилась, мир стал более многополярным
Александр Стубб
Александр Стубб (Фото: Ludovic Marin / Reuters)

Мир становится более многополярным, а эпоха доминирования западных стран закончилась, заявил журналистам президент Финляндии Александр Стубб на саммите НАТО. Его слова передает The Guardian.

«Нам нужно разобраться, понять, что время западного доминирования закончилось. Мы движемся к миру, который более транзакционный, более многополярный и более беспорядочный», — сказал он.

Стубб сравнил это с изменением мирового порядка после Первой и Второй мировых войн и заявил, что такие страны, как Финляндия, должны искать союзников и укреплять свою обороноспособность.

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24 июня 2025 года в Гааге начался саммит НАТО, он продлится до 25 июня.

Генеральный секретарь альянса Марк Рютте анонсировал, что на нем будут приняты «смелые решения», которые сделают альянс «смертоносным».

На повестке дня — новый крупный план по вложениям в оборону, который предполагает, что страны-участницы будут тратить на нее 5% от национальных ВВП вместо прежних 2%. По словам Рютте, это решение идет в комплексе с наращиванием оборонной промышленности, укреплением безопасности и созданием новых рабочих мест.

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Александра Озерова
саммит НАТО Финляндия Александр Стубб
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