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Война Израиля и Ирана ,  
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Кремль назвал решение Ирана по МАГАТЭ прямым следствием бомбежки

Сюжет
Война Израиля и Ирана
Фото: Christian Bruna / Getty Images
Фото: Christian Bruna / Getty Images

Решение парламента Ирана приостановить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) стало реакцией на удары по иранским ядерным объектам, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Безусловно, подобное решение является прямым следствием того неспровоцированного нападения на Иран, которое произошло. Прямым следствием ударов по ядерным объектам, достаточно беспрецедентным», — отметил Песков, добавив, что в такой ситуации «реноме МАГАТЭ серьезно пострадало».

Он подчеркнул, что Москва продолжает следить за развитием ситуации и поддерживает контакты с Тегераном. При этом, по его словам, достоверных данных о масштабах повреждений пока нет.

«Нужно подождать, пока такие данные появятся», — подчеркнул пресс-секретарь.

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Парламент Ирана ранее одобрил приостановку выполнения дополнительных обязательств по контролю за ядерной программой в рамках соглашения с МАГАТЭ. Решение было принято после ударов США и Израиля по ряду объектов на территории Ирана.

Согласно принятому документу, инспекторам организации временно запрещен въезд в страну до тех пор, пока не будут предоставлены гарантии безопасности для иранских ядерных объектов и мирной ядерной деятельности. Окончательное решение должен утвердить Высший совет национальной безопасности.

МАГАТЭ, основанное в 1957 году, является автономной структурой в системе ООН, выполняющей функции в области ядерного контроля и безопасности.

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Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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