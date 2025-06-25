В Кишиневе назвали необоснованными задержания граждан Молдавии в России

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Министерство иностранных дел Молдавии назвало необоснованными заявления российских властей о причастности граждан республики к спецслужбам, сообщила в телеграм-канале пресс-служба ведомства.

«Заявления российских властей, согласно которым граждане Молдовы якобы связаны с какими-либо спецслужбами, являются необоснованными и спекулятивными», — отметили в министерстве.

Ведомство призвало граждан республики воздержаться от поездок в Россию. Поводом в МИДе назвали случаи задержания и ограничений в доступе к консульской помощи.

По информации внешнеполитического ведомства, молдавские граждане подвергаются «действиям, имеющим характер преследования, запугивания или некорректного обращения» со стороны российских структур. При этом, как заявили в МИДе, посольству Молдавии в Москве отказывают в консульском доступе к задержанным.

Накануне, утром 25 июня, ФСБ сообщила о задержании в Москве двух граждан Молдавии, которых назвали агентами молдавской разведки. По данным ведомства, они прибыли в Россию по подложным документам для выполнения заданий, угрожающих безопасности страны.

Против обоих возбуждено дело по статье о конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством. Им грозит до восьми лет лишения свободы. В ведомство заявили, что задержанные признали вину.

Ранее ФСБ сообщила о выдворении еще одного гражданина Молдавии, действовавшего под дипломатическим прикрытием, а также о задержании агента республики в Крыму, который, по версии спецслужбы, собирал данные о военной инфраструктуре и готовил диверсию.