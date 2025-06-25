Эксперты оценили работу СБ в Шереметьево после нападения на ребенка

В работе сотрудников службы безопасности аэропорта Шереметьево выявили недочеты после нападения на ребенка. Эксперты поделились с РБК оценкой работы службы.

В задачи службы безопасности входит постоянный контроль за пассажирами и всеми людьми, которые находятся на территории аэропорта, сообщил эксперт по выживанию и безопасности Эд Халилов. Сотрудники должны были держать в фокусе внимания человека, чье поведение вызывает подозрения, если он ведет себя неадекватно, необычно или странно, уточнил он.

«Служба безопасности этого человека проморгала. Ну вот прям все. То есть они его не заметили, они не смогли его быстро отследить. И как минимум подойти, задать вопросы. И в случае, если они понимают, что человек находится в измененном состоянии сознания, то значит его изолировать от остальных людей», — считает Халилов.

Кроме этого, он сказал, что родители также должны держать своих детей под контролем. Говоря об очевидцах, эксперт отметил, что обычному человеку очень сложно проанализировать ситуацию и быстро предпринять какие-либо действия.

«Даже сотрудникам спецслужб очень тяжело среагировать уже в моменте, потому что это вот, оно произошло», — подчеркнул он.

Ситуацию РБК прокомментировал также эксперт комплексной безопасности, руководитель ассоциации структур безопасности «Русь» Роман Насонов. Он отметил, что работу службы безопасности можно оценить высоко.

«Почему? Допуска на охраняемую территорию людей с оружием, взрывчатыми веществами, не было допущено. Второе. Прибыл данный гражданин транзитным рейсом, то есть прямого соприкосновения с людьми служб безопасности при досмотре, в ходе которого можно было выявить особенности поведения данного гражданина, не было», — объяснил эксперт.

Он подметил, что весь маршрут и все действия мужчины были задокументированы и представлены для расследования. Насонов выразил уверенность, что после инцидента будут предприняты действия для того, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем. Так, например, могут «добавиться просьбы к родителям о том, чтобы они не оставляли малолетних детей без присмотра», предположил он.

«Еще могут скорректировать маршрут патрулирования сотрудников безопасности, сотрудников полиции. Вероятно, будут обновлены базы, которые позволят более отслеживать лиц, склонных к тем или другим преступлениям и правонарушениям. Также предположу, что будет сокращена зона свободного нахождения людей. В любом случае, нельзя впредь допустить повторения подобных трагедий», — заключил эксперт.

В аэропорту Шереметьево 24 июня 31-летний мужчина подошел к чужому двухлетнему мальчику, взял его на руки, а затем с силой кинул ребенка на пол. Мальчика госпитализировали, а мужчину задержали, в его крови нашли наркотики. Позднее СК сообщил, что ему предъявили обвинение в покушении на убийство малолетнего из хулиганских побуждений.