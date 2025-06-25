Калужских полицейских обвинили в легализации мигрантов

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В Калужской области задержали пять человек, которых подозревают в участии в преступной группе по организации незаконной миграции. В нее вошли в том числе высокопоставленные полицейские, сообщило СУ СК по Калужской области в телеграм-канале.

В частности, замначальника ОМВД России по Жуковскому району и начальник отдела уголовного розыска подразделения, а также три местных жителя, организовали незаконное пребывание иностранных граждан в России за денежное вознаграждение.

«Члены преступной группы обеспечили мигрантам беспрепятственный прием документов для получения гражданства РФ и вида на жительства», — говорится в сообщении ведомства.

За помощь в оформлении документов и сдачи экзамена для мигрантов замначальника отдела передал должностному лицу областного филиала паспортно-визового сервиса взятку в размере 100 тыс. руб.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 322.1 Уголовного кодекса (организация незаконного пребывания в России иностранных граждан, совершенная организованной группой) и ч. 3 ст. 291 Уголовного кодекса (дача взятки). Максимальное наказание по ним — лишение свободы сроком 8–15 лет и до восьми лет соответственно.

Пять членов преступной группы задержали. Два сотрудника полиции и один из сообщников заключены под стражу.

Ранее в Химках полиция в ходе очередного рейда проверила 48 проживающих в хостелах рядом с аэропортом Шереметьево мигрантов. 39 из них привлекли к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в стране).

Нарушители обязаны выплатить штраф в размере 5 тыс. руб.

А в начале июня полиция подмосковного Чехова задержала 32 мигранта после массовой драки возле торгового центра в микрорайоне Губернском. Некоторые участники драки использовали ножи и перцовый баллончик. По информации местного издания «Чехов вид», конфликт между местными рабочими возник из-за тележки для перевозки продуктов.

Участников инцидента привлекли к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП.