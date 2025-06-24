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Ограничения для мигрантов ,  
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Володин оценил принятые в России законы против нелегальных мигрантов

В России с 2024 года приняли 16 законов против нелегальной миграции
Сюжет
Ограничения для мигрантов
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / РБК)

С 2024 года Государственная дума приняла 16 законов против нелегальной миграции, которые «существенно» изменили ситуацию в стране, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, многие нововведения появились по инициативе депутатов. При этом председатель Думы отметил и заслуги правоохранительных органов, реализующих инициативы парламентариев на практике.

«Надо отдать должное Следственному комитету, МВД и Генпрокуратуре, которые стоят на букве закона, который работает», — сказал Володин. Среди самого «результативного» он назвал принятый закон об ужесточении наказания за организацию незаконной миграции.

Упомянутый Володиным закон был принят депутатами осенью 2024 года. Он относит организацию незаконной миграции, совершенную организованной группой, к особо тяжким преступлениям, за это предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.

Спикер привел в качестве примера историю из Екатеринбурга, где были задержаны участники преступной группы, организовавшие незаконное пребывание мигрантов в стране. Среди них оказался директор Центра по приему экзамена по русскому языку для иностранцев при Уральском федеральном университете. Фигурантом другого похожего уголовного дела стал директор центра по тестированию мигрантов при РУДН, Мужчина, по версии следствия, втянул в противоправную деятельность и своих сотрудников.

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Фото:Комсомольская Правда / Global Look Press

Кроме того, Володин напомнил о законе об обязательном тестировании детей мигрантов на знание русского языка при приеме в школы. Новые правила заработали с 1 апреля 2025 года. Из 3600 заявившихся на сдачу экзамена успешно пройти его смогли только 7% детей, большинство не получили допуск из‑за проблем с документами, уточнил председатель Думы.

«Мы постоянно к этим вопросам возвращаемся, анализируем», — подчеркнул Володин. По его словам, думская комиссия под руководством вице-спикера Ирины Яровой проводит мониторинг принятых законов и разрабатывает возможные поправки.

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политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
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