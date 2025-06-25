В Харькове прозвучали взрывы
В Харькове произошло семь взрывов, сообщил мэр города Игорь Терехов.
По его словам, в результате атаки загорелся незаселенный жилой дом в Киевском районе. Начальник областной военной администрации Харьковской области Олег Синегубов заявил, что трехэтажное здание загорелось в Шевченковском районе города. Удары зафиксировали также в Киевском районе, уточнил он. Мэр Харькова позднее написал, что все семь ударов пришлись на Киевский район.
Синегубов и Терехов сообщают об одном пострадавшем.
Ранее взрывы прогремели в Харькове 19 июня. Тогда, как сообщил Терехов, три взрыва произошли в Шевченковском районе города.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Читайте РБК в Telegram.
Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет
Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости
От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году
Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий
Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда
Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года