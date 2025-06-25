В Харькове прозвучали взрывы

В Харькове произошло семь взрывов, сообщил мэр города Игорь Терехов.

По его словам, в результате атаки загорелся незаселенный жилой дом в Киевском районе. Начальник областной военной администрации Харьковской области Олег Синегубов заявил, что трехэтажное здание загорелось в Шевченковском районе города. Удары зафиксировали также в Киевском районе, уточнил он. Мэр Харькова позднее написал, что все семь ударов пришлись на Киевский район.

Синегубов и Терехов сообщают об одном пострадавшем.

Ранее взрывы прогремели в Харькове 19 июня. Тогда, как сообщил Терехов, три взрыва произошли в Шевченковском районе города.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.