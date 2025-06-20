В Одессе вслед за Харьковом прогремели взрывы

В Одессе прогремело несколько мощных взрывов, сообщил в своем телеграм-канале мэр Геннадий Труханов.

В 0:52 мск (совпадает с местным временем) на территории Одесской области была объявлена воздушная тревога, в 1:14 мск она была отменена.

В ночь на 17 июня, как сообщал губернатор Одесской области Олег Кипер, в городе были повреждены объекты инфраструктуры. Несколько человек погибли и пострадали.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о трех взрывах в Шевченковском районе города. По его словам, пострадали три человека. Также Терехов сообщил о пожаре.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.