В Харькове прогремели взрывы
В Харькове вечером 19 июня раздались взрывы, сообщил мэр Игорь Терехов. По его словам, три взрыва произошли в Шевченковском районе города.
Ранее в Харьковской области объявляли воздушную тревогу.
О взрывах в Харькове ранее сообщалось 11 июня. Тогда Терехов рассказал, что удары были зафиксированы в Основянском районе.
17 июня в МВД Украины заявляли об атаках на объекты критической инфраструктуры в Киеве и Одессе. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Читайте РБК в Telegram.
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
Греф спрогнозировал снижение ключевой ставки к концу года
Россия решила выйти из договора о военном сотрудничестве с Германией
МВД заявило о риске уголовного преследования 2 млн россиян за дропперство
Появились кадры с освобожденными российскими военными после обмена с Украиной
Греф рассказал, как часто пользуется ИИ
Глава ВТБ заявил о вреде укрепления рубля
Исследователи сообщили о крупнейшей в истории утечке логинов и паролей
Венгрия выразила готовность стать площадкой для переговоров России и Украины
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов