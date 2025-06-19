В Харькове прогремели взрывы

В Харькове вечером 19 июня раздались взрывы, сообщил мэр Игорь Терехов. По его словам, три взрыва произошли в Шевченковском районе города.

Ранее в Харьковской области объявляли воздушную тревогу.

О взрывах в Харькове ранее сообщалось 11 июня. Тогда Терехов рассказал, что удары были зафиксированы в Основянском районе.

17 июня в МВД Украины заявляли об атаках на объекты критической инфраструктуры в Киеве и Одессе. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.