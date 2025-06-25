В Ростовской области загорелась крыша стадиона после атаки дронов
Над Ростовской областью сбили беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате падения обломков в Таганроге загорелась крыша стадиона, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Обошлось без пострадавших.
«В Таганроге из-за падения БПЛА на стадионе «Форте Арена» загорелась кровля здания на площади 30 кв м, разрушена стена», — написал он в своем телеграм-канале.
Помимо Таганрога дроны сбили в Азове и Родионово-Несветайском районе. В Азове обломки повредили кровлю зернового склада в порту, рядом с местом падения загорелся камыш на площади до 5 кв м.
«На место выехали специалисты дежурных служб, возгорания оперативно ликвидированы», — добавил Слюсарь.
«Форте Арена» была домашним стадионом таганрогской футбольной команды «Форте», выступавшей во Второй лиге. 16 июня клуб объявил о закрытии. В дивизионе «серебро» Второй лиги он занял последнее место.
Ранее в Каменском районе в Ростовской области в результате атаки беспилотника также возник пожар. Тогда загорелось промышленное предприятие, его потушили спустя примерно четыре часа. Слюсарь также заявил, что дроны тогда уничтожили в Миллеровском, Тарасовском, Боковском и Милютинском районах.
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