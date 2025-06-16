Таганрогский «Форте» из Второй лиги объявил о закрытии

Клуб Второй лиги из Таганрога объявил о закрытии

«Форте» занимает последнее место в дивизионе «серебро» Второй лиги. В клубе сообщили, что работать в текущем формате стало невозможно. Клуб участвовал в турнирах РФС с 2020 года

Фото: vk.com/fcforte

Таганрогский футбольный клуб «Форте», выступавший во Второй лиге (третий дивизион) объявил, что завершил работу.



«После долгих раздумий и оценки всех обстоятельств был сделан вывод, что дальнейшее существование клуба в текущем формате стало невозможным», — говорится в обращении к болельщикам на сайте «Форте».

Футбольная академия продолжит свою работу.

«Форте» занимает последнее место в дивизионе «серебро» Второй лиги, набрав 14 очков после 18 туров.

«Форте» выступал в соревнованиях РФС с 2020 года.