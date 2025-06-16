Клуб Второй лиги из Таганрога объявил о закрытии
Таганрогский футбольный клуб «Форте», выступавший во Второй лиге (третий дивизион) объявил, что завершил работу.
«После долгих раздумий и оценки всех обстоятельств был сделан вывод, что дальнейшее существование клуба в текущем формате стало невозможным», — говорится в обращении к болельщикам на сайте «Форте».
Футбольная академия продолжит свою работу.
«Форте» занимает последнее место в дивизионе «серебро» Второй лиги, набрав 14 очков после 18 туров.
«Форте» выступал в соревнованиях РФС с 2020 года.
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