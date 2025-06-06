«Газпром» подал новый иск к «Нафтогазу Украины»
ПАО «Газпром» подало новый иск в российский суд к «Нафтогазу Украины», следует из картотеки.
Иск подан 5 июня в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Ответчиком проходит АО «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины». Других подробностей не приводится.
«Газпром» уже подавал иск к «Нафтогазу Украины» в тот же суд в декабре 2023 года. Менее чем через месяц требование российской компании о запрете разбирательств в международных судах было удовлетворено.
В сентябре 2022 года украинская компания обратилась в Международный арбитражный суд с требованием взыскать с российского холдинга «средства за предоставленную услугу по организации транспортировки природного газа по территории Украины, которые не были им уплачены вовремя и в полном объеме».
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