ФОМ зафиксировал улучшение отношения россиян к США за последние годы

По опросу ФОМа, 18% россиян относятся к США хорошо, 31% — плохо, еще 40% — безразлично. В 2015 году о хорошем отношении к США заявили всего 10% опрошенных

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Почти каждый пятый россиянин (18%) в настоящее время хорошо относится к США, тогда как в 2015 году об этом говорил каждый десятый (10%), следует из опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ). Результаты опроса опубликованы на сайте фонда.

Согласно данным ФОМа, сейчас 18% россиян относятся к США хорошо, 31% — плохо, еще 40% — безразлично. В 2015 году к США хорошо относились 10% респондентов, плохо — 38% опрошенных, 46% — безразлично.

Как хорошие оценили отношения между Россией и США 51% россиян, как плохие — 23%, при этом 31% опрошенных ожидают улучшения отношений между двумя странами, в то время как по мнению 39% опрошенных они не будут меняться.

Кроме того, 61% россиян выступают за то, чтобы руководство России стремилось к установлению дружественных отношений с США, а 19% считают, что этого делать не нужно.

По мнению 48% опрошенных, в будущем Россия и США смогут наладить дружеские отношения. По их мнению, для этого нужно завершить военную операцию на Украине, провести переговоры и достичь взаимопонимания и доверия. 31% считает, что страны не смогут стать близкими и дружественными, так как у них разные ценности и менталитет, а также потому, что исторически они выступают друг другу врагами.

Опрос проводился с 6 по 8 июня в 51 регионе и в 97 населенных пунктах, всего были опрошены 1500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

По данным опроса, 36% россиян относятся к президенту США Дональду Трампу скорее положительно, 26% — скорее отрицательно. В 2020 году, во время первого президентского срока Трампа, 40% опрошенных относились к нему отрицательно, 26% — положительно.

После возвращения Трампа в Белый дом Вашингтон возобновил контакты с Москвой. В Саудовской Аравии и Турции прошло несколько раундов переговоров между представителями России и США. Кроме того, Трамп и президент России Владимир Путин несколько раз разговаривали по телефону.

Между собой США и Россия ведут переговоры по дипломатическим «раздражителям». Как говорил российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, очередная встреча должна была состояться в Москве, так как стороны договорились о переносе переговоров в столицы друг друга. Позднее российский МИД сообщил о ее отмене по инициативе американской стороны. В Кремле пояснили, что США не подошло место встречи, и вскоре они должны предложить новое.

Переговоры по Украине, посредником в которых пытались выступить США, возобновились в Стамбуле в середине мая. Москва и Киев провели две встречи — 16 мая и 2 июня. Итогом встреч стали обмены военнопленными, в том числе тяжелоранеными и теми, кто моложе 25 лет, и телами погибших бойцов.