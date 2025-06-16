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Новые законы в России ,  
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В Госдуме напомнили об ужесточении требований к концессионерам ЖКХ осенью

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Новые законы в России

С 1 сентября в России вступают в силу новые требования к концессионерам, обслуживающим объекты тепло- и водоснабжения, а также водоотведения, сообщил «РИА Новости» первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Речь идет о законе, принятом в конце февраля этого года.

«Концессионер с 1 сентября будет обязан разрабатывать проекты инвестиционных программ модернизации инфраструктуры ЖКХ. Это позволит контролировать и оценивать не только плановые показатели надежности и качества поставляемых услуг, но и экономический эффект от концессионного соглашения в целом», — пояснил он.

Концессионер — частная компания, получающая право на эксплуатацию и управление государственным или муниципальным имуществом в рамках концессионного соглашения.

По словам Кошелева, высокий износ коммунальной инфраструктуры, превышающий 40%, является главной причиной аварий и потерь ресурсов в сетях. Новые правила вводят жесткие требования к квалификации концессионеров, включая опыт эксплуатации объектов ЖКХ и успешную реализацию инвестиционных проектов. Кроме того, будет установлен порядок передачи бесхозных сетей: оформление прав собственности и постановка на учет будут осуществляться за счет концессионеров, а не бюджета.

Также вводится обязательное внесение задатка или банковской гарантии, составляющих процент от общей суммы инвестиционного проекта. В случае отзыва заявки задаток или гарантия не возвращаются.

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Фото:Сергей Елагин / Бизнес Online / Global Look Press

В апреле министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин заявил, что к 2030 году качество коммунальных услуг улучшится как минимум для 20 млн россиян.

По его словам, планируется строительство и реконструкция около 2 тыс. объектов водоснабжения и водоподготовки, а также ежегодное обновление 2,5% инженерных сетей и коммуникаций в регионах.

Общий бюджет реализации программы составит 4,5 трлн рублей за счет федерального финансирования, региональных средств и внебюджетных инвестиций.

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Теги
Плугина Ирина
ЖКХ концессия договор концессии теплоснабжение водоснабжение
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