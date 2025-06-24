В Финляндии закончили вторую очередь забора на границе с Россией

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Финские власти завершили строительство 200-километрового забора в районе контрольно-пропускного пункта «Вартиус» в Кухмо на границе с Россией, передает Yle.

Этот участок забора стал вторым по счету. Строительство первого участка было завершено в сентябре 2023 года. Сооружение представляет собой железное решетчатое полотно, накрытое сверху колючей проволокой.

Кроме того, к концу 2025 года будет завершено строительство оставшихся участков заграждения в пограничной зоне Кайнуу и Северной Похьянмаа. Кайнуу — это 406-й километр границы между Финляндией и Россией. Строящийся забор покроет около 18 км этой границы на восьми участках, уточняет издание.

Сухопутная граница между двумя государствами закрыта с 2023 года из-за наплыва мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки. Хельсинки обвиняет в этом Москву. МИД России отверг обвинения финской стороны.

Весной 2024 года было принято решение, что все пропускные пункты будут закрыты бессрочно, до особого уведомления.