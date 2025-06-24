Аэропорт Чебоксар закрыли для полетов
Аэропорт Чебоксар временно приостановил свою работу, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Временные ограничения на их [гражданских воздушных судов] прием и выпуск введены в аэропорту Чебоксары (код ИКАО: UWKS)», — говорится в сообщении.
Кореняко отметил, что ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов.
Ограничения в российских аэропортах вводятся на фоне атак беспилотников.
Утром 24 июня авиасообщение временно ограничили в аэропортах Саратова и Пензы.
В ночь на 24 июня Росавиация сообщила о временных ограничениях в аэропортах Внуково и Шереметьево. Ограничения, действовавшие до 3:21 мск, также были связаны с обеспечением безопасности.
По данным Минобороны, минувшей ночью российские средства ПВО сбили 20 украинских беспилотников. Из них 14 уничтожены над Курской областью, два — над Московской, остальные — над Белгородской, Брянской, Орловской и Смоленской областями.
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