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Военная операция на Украине ,  
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Аэропорт Чебоксар закрыли для полетов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Аэропорт Чебоксар временно приостановил свою работу, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Временные ограничения на их [гражданских воздушных судов] прием и выпуск введены в аэропорту Чебоксары (код ИКАО: UWKS)», — говорится в сообщении.

Кореняко отметил, что ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов.

В Чебоксарах предприятие приостановило работу после падения дронов
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Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Ограничения в российских аэропортах вводятся на фоне атак беспилотников.

Утром 24 июня авиасообщение временно ограничили в аэропортах Саратова и Пензы.

В ночь на 24 июня Росавиация сообщила о временных ограничениях в аэропортах Внуково и Шереметьево. Ограничения, действовавшие до 3:21 мск, также были связаны с обеспечением безопасности.

По данным Минобороны, минувшей ночью российские средства ПВО сбили 20 украинских беспилотников. Из них 14 уничтожены над Курской областью, два — над Московской, остальные — над Белгородской, Брянской, Орловской и Смоленской областями.

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Теги
Плугина Ирина
Чебоксары аэропорты ограничение Росавиация
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