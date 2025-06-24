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Задержанный за нападение на ребенка в Шереметьево попал на видео

Полиция показала видео с задержанным за нападение на мальчика в Шереметьево

Задержанный за нападение на ребенка в Шереметьево попал на видео
Video

Полиция показала кадры с задержанным 31-летним пассажиром, который напал на двухлетнего мальчика и с силой швырнул чужого ребенка на пол в московском аэропорту Шереметьево в понедельник, 23 июня. На видео мужчину заводят в отделение транспортной полиции в аэропорту. Затем задержанного показывают в камере, где он лежит на скамье. Сотрудник правоохранительных органов просит его подняться. У мужчины спрашивают, был ли он ранее судим.

«Ошибки совершал», — ответил задержанный.

Против мужчины возбуждено дело по статьям о покушении убийство (ч. 3 ст. 30 Уголовного кодекса и пп. «в», «и» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса), сообщили в управлении СКР по Московской области. Максимальное наказание по этим статьям — до 20 лет лишения свободы.

В Шереметьево задержали мужчину, швырнувшего на пол чужого ребенка
Общество
Фото:Евгений Одиноков / РИА Новости

Как установило следствие, инцидент с ребенком произошел ночью в зоне прилета аэропорта. Фигурант дела в момент преступления находился в состоянии наркотического опьянения. Его задержали очевидцы нападения.

Пострадавшему мальчику на месте оказали первую медицинскую помощь, затем его госпитализировали. Врачи диагностировали у ребенка переломы черепа и ввели пациента в медикаментозный сон, сообщила детский омбудсмен в Подмосковье Ксения Мишонова. Она также рассказал, что его семья живет в Москве.

«Разговаривала с папой. Они живут в Москве. У них есть еще ребенок, и жена беременна», — написала Мишонова в своем телеграм-канале.

По данным телеграм-канала Baza, задержанный пассажир является гражданином Белоруссии.

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Теги
Денис Малышев
Шереметьево московский аэропорт ребенок нападение СКР задержание
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