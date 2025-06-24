Старшеклассница из Москвы сдала ЕГЭ на максимальные 400 баллов

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Москвичка Надежда Яшмолкина, которая окончила столичную школу № 1514, сдала ЕГЭ на максимальные 400 баллов, получив высшую оценку по всем четырем предметам: русскому языку, профильной (углубленной) математике, информатике и физике. Об этом рассказал в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Это первый такой результат во всей стране, хотя повторить рекорд Яшмолкиной еще можно: основной период ЕГЭ закончится в начале июля, добавил градоначальник. Надежда в течение года побеждала также в шести профильных олимпиадах и участвовала в заключительных этапах Всероссийской олимпиады школьников по математике и информатике, добавил мэр.

«Девушка планирует сделать карьеру в сфере IТ. Сейчас выбирает между ВШЭ, МГУ и Бауманкой. Уверен, каждый вуз будет рад такой студентке, а в перспективе — и любая московская компания», — заявил Собянин, поздравив выпускницу, ее родных и учителей.

О московском выпускнике, который сдал все четыре ЕГЭ на 100 баллов, ранее рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщал ТАСС. При этом он заявил, что «это парень» и «не гуманитарий», а «тот инженер, которого ждут все».

В 2025 году выросло число школьников, которые сдавали экзамены, нужные для естественнонаучных и инженерных специальностей: профильную математику, физику и химию, рассказывали ранее в Рособрнадзоре. Так, в 2025 году ЕГЭ по физике сдали 94 тыс. выпускников, что на 13 тыс. человек, или на 16%, больше, чем в прошлом году. А химию выбрали 85 тыс. человек, что почти на 8% больше по сравнению с прошлым годом. При этом средний балл по физике несколько снизился, тогда как по химии, наоборот, вырос. Рособрнадзор прогнозировал, что в этом году будет на 18 тыс. больше желающих поступить на массовые инженерные программы и IT-специальности.

В начале июня у выпускницы школы в Ленинградской области аннулировали результаты ЕГЭ из-за использования «умных» очков, а на экзамене по биологии в Москве поймали подставного школьника.